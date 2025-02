Porto Mantovano, identificati la banda che aveva svaligiato l’Acqua&sapone

Mantova, 5 febbraio 2025 – Nel pomeriggio del 24 gennaio scorso, all’interno dell’esercizio commerciale “Acqua e sapone” di Porto Mantovano, tre individui hanno fatto “pulizia” in uno scaffale, prelevando ben 48 flaconi di profumo da donna, per un bottino complessivo che si aggira sui 4.000 euro.

Il furto è stato scoperto da una commessa che, transitando tra gli scaffali, notava il ripiano dei profumi completamente vuoto. Per un attimo la commessa potrebbe aver gioito per la vendita di numerosi profumi di marca, ma la gioia si è tramutata velocemente in rabbia, dopo aver visionato le telecamere interne di sorveglianza.

Nell’immediatezza ai carabinieri non è rimasto altra da fare che raccogliere la denuncia ed acquisire i sistemi di videoregistrazione presenti nel negozio. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nel negozio hanno però consentito di risalire ai responsabili, fornendo prove essenziali per ricostruire dettagliatamente le modalità di esecuzione del furto.

Il colpo

I due autori principali del furto, avvenuto a volto scoperto, una volta entrati nel negozio, con movimenti rapidi e ben coordinati, hanno prelevato i costosi profumi nascondendoli in una capiente borsa di plastica, opportunamente coperta da un giubbino, per evitare di attirare l’attenzione e, ovviamente, non pagare la merce. Nel parcheggio esterno ad attenderli c’era un complice a bordo di un veicolo preso a noleggio.

Incastrati

Un’accortezza che però non è servita a farla franca perché i carabinieri alla fine sono riusciti a raccogliere sufficienti indizi per identificare la banda composta da una una 25nne, un 23nne e un 38nne. I tre, tutti romeni e tutti gravati da numerosi pregiudizi penali, sono quindi stati denunciati per furto aggravato.