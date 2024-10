Porto Mantovano, false ricette per ottenere l’ossicodone: denunciato 30enne

Porto Mantovano (Mantova) – Ricette 'in bianco' con l'intestazione di un medico inesistente e ricette 'rosse' con il timbro di un dottore ormai in pensione. Tutte per lo stesso farmaco: ossicodone, potente antidolorifico appartenente alla classe degli oppioidi.

Sono stati alcuni farmacisti di Porto Mantovano a rendersi conto dell'anomalia e ha segnalarla ai carabinieri, che analizzando le immagini delle videocamere dei vari punti vendita sono riusciti a risalire all'acquirente: un 30enne mantovano, denunciato nei giorni scorsi per falsificazione di ricette mediche e per ricettazione, per via delle ricette rosse a firma di un medico esistente.

Nella sua casa, perquisita martedì scorso all'alba, sono state trovate altre otto ricette in bianco e 17 rosse, tutte sequestrate dai carabinieri.