Picchiati e rapinati da baby gang nel Mantovano: arrestati tre ragazzi, nei guai due minorenni

Mantova, 7 ottobre 2023 – Hanno aggredito e rapinato due ventenni nel Mantovano e ora tre ragazzi di 19 anni sono stati arrestati, mentre la posizione di due minorenni è al vaglio della procura per i Minori di Brescia. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari firmata dal gip di Mantova su richiesta della procura, sono stati i carabinieri della Compagnia di Viadana. L'accusa è rapina aggravata.

I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 ed il 17 luglio scorsi e sono avvenuti a Marcaria durante la kermesse "Afro Summer”, evento musicale che ogni anno attira numerosi giovani della zona. In particolare, poco dopo la mezzanotte, due ventenni, mentre erano in strada per raggiungere a piedi la festa, sono stati avvicinati da un gruppo di cinque ragazzi, tutti giovanissimi, i quali, dopo averli circondanti, sotto la minaccia di un coltello, li hanno costretti a seguirli in un attiguo vicolo isolato. Lì, lontano da occhi indiscreti, il branco, minacciando sempre con il coltello e picchiando i due malcapitati, hanno preso loro i portafogli con all'interno i contanti e si sono fatti consegnare anche una catenina in oro.

Dopo di che i cinque si sono allontanati, non prima di intimidire le due vittime: in caso avessero raccontato quanto accaduto, per loro sarebbe 'finita male’. Invece è stata sporta denuncia e sono state avviate le indagini. Grazie anche all'analisi tutte le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza presente nella zona, e alle testimonianze di molti, i cinque sono stati identificati: si tratta di tre 19enni e due minorenni, tutti residenti nei comuni vicino a Marcaria. I tre maggiorenni da oggi sono ai domiciliari.