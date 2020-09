Mantova, 2 settembre 2020 - Palazzo Ducale con la sua Camera degli sposi e le altre mirabilia gonzaghesche resiste alla pandemia. Dopo i tre mesi di lockdown, terminato il 5 giugno, i visitatori hanno ripreso a frequentare la reggia mantovana e in agosto (in particolare nela settimana di Ferragosto) le presenze hanno raggiunto quota 500 al giorno. Si tratta di numeri lontani da quelli del recente passato, ma molto incoraggianti. Un segnale di ripresa che si è riverberato in parte anche sull'intera città e la sua economia legata al turismo di qualità.

Il nuovo percorso di visita – inaugurato alla riapertura – prevede un unico biglietto con ingresso da piazza Castello e uscita da Corte Vecchia in piazza Sordello e consente di visitare gran parte degli ambienti della reggia. Dalla Camera degli Sposi, attraverso un nuovo e suggestivo percorso al primo piano del cortile del Castello, si passa allo scalone di Enea e quindi alla maestosa Sala di Manto. Da qui si percorre il corridoio del Bertani per arrivare in Corte Vecchia, dove è possibile – tra le varie sale – esplorare il giardino pensile, fino a uscire attraverso lo scalone delle Duchesse. Prima o dopo il tragitto, con il medesimo biglietto, si può visitare il Museo Archeologico Nazionale, ripercorrendo gli oltre 6.500 anni di storia del territorio. Si ricorda che ogni sabato e domenica è attivo un servizio di visite guidate in tre diverse fasce orarie (10.10, 11.10 e 16) acquistabile in giornata. Tempo medio di una visita completa: 1 ora e mezza.

Visto il numero in crescita dei visitatori, si consiglia caldamente di prenotare online la visita al museo (www.mantovaducale.beniculturali.it), usufruendo della corsia preferenziale per la fila in biglietteria dalla quale è comunque obbligatorio passare per la misurazione della temperatura con termoscanner. In questo modo di evitano le attese che, nelle ore centrali della giornata, rischiano di essere piuttosto lunghe. Le cifre sono comunque destinate a crescere ulteriormente nell’attesa per i consueti appuntamenti di settembre, a quali quest’anno si aggiunge Trame Sonore 2020 (dal 4 al 6 settembre).