Mantova, compie gli anni l’orologio astronomico di piazza Erbe. Festa con visite guidate

Mantova, 15 dicembre 2023 – È nato come un prodigio della meccanica, oggi è un insostituibile esempio di bellezza, un gioiello da ammirare per i mantovani e per i turisti. L’orologio astronomico e astrologico di piazza Erbe compie 550 anni e il Comune lo celebra in questo fine settimana.

Domani pomeriggio, sabato 16 dicembre, alle 15.30 per la precisione, la kermesse esordisce con una conferenza sul tema: "Il maraviglioso artificio di Bartolomeo Manfredi" nella sala Open di Alkémica, curatrice degli eventi, in via Norsa 4. Dalle 16.30 alle 18 sono previste le visite guidate alla Torre dell’Orologio su prenotazione con gruppi di 15 persone. Domenica riprenderanno le visite guidate alla Torre dell’Orologio, sempre su prenotazione con gruppi di 15 persone. L’apertura è fissata dalle 10 alle 12.30.

La storia

La Torre dell’Orologio fu innalzata in piazza Erbe, addossata al medievale Palazzo della Ragione, su progetto di Luca Fancelli, tra il 1472 e il 1473. Il committente era il marchese Ludovico II Gonzaga. Nel 1600 l’edificio subì delle modifiche: l’architetto di corte, Anton Maria Viani, vi aggiunse dapprima il coronamento (1612) e poi la nicchia che ospita la statua della Vergine (1639).

La storica torre dà l’accesso al piano superiore del Palazzo della Ragione, l’antico Palatium Novum, costruito nel 1250 e, dal Palazzo, si può arrivare ai meccanismi dell’orologio astronomico, che fu installato nel dicembre 1473 da Bartolomeo Manfredi, detto, non a caso, “Giovanni dell’Orologio”, fabbricante di orologi con bottega in contrada dell’Aquila a Mantova.

Per la città, fu una meraviglia, in un tempo dove altri orologi non esistevano. In più il prodigio forniva informazioni zodiacali e meteo.