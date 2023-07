Miss Italia 2023, Fabiana Iannicelli di Liscate conquista la fase finale: “Mi ispiro a Nicole Kidman”

Corteolona (Pavia) – Fabiana Iannicelli ha segnato un gol pesante nel cuore del folto pubblico di Corteolona, nella pianura Pavese. Trascinata dall’incitamento degli spettatori la splendida mora aspirante attrice di Liscate (Milano) ha vinto il titolo Miss Eleganza Lombardia by Miss Italia. È una fascia importante, le dà diritto a gareggiare in fase finale nazionale del concorso Miss Italia.

Fabiana Iannicelli incoronata Miss Eleganza Lombardia

Nella piazza davanti al Magic Corner Cafè di Corteolona c’era il pubblico delle occasioni importanti e ogni passerella di Fabiana era accompagnata da applausi o dal boato. “Un’emozione grandissima – ha dichiarato la diplomata al liceo linguistico e ora frequentatrice dell’Accademia Artisti di Milano – ringrazio immensamente gli spettatori. Mentre sfilavo il mio cuore si univa al loro”.

In classifica Fabiana Iannicelli ha preceduto Valentina Fuso, 19 anni, di Mulazzano (Lodi), 173 centimetri, e terza si è piazzata Francesca Pellizzoni, 20, comasca di Cantù, statura 1,71. Valentina e Francesca sono bionde con occhi verdi. Fabiana Iannicelli si è qualificata alle regionali col successo di Castelmarte (Como).

"A Corteolona – dice Fabiana, 174 centimetri, occhi neri – ero più tesa rispetto alla selezione del mio debutto in Miss Italia. A Castelmarte ancora non mi rendevo conto del valore della posta in palio. Ora invece la mia mente è entrata nell’ingranaggio di Miss Italia, concorso che offre grandi prospettive professionali, per questo davanti al Magic Corner Cafè ero tesa”.

Miss Eleganza Lombardia 2023 vive con mamma Lorena, papà Giancarlo e il fratello Diego. Nel saggio artistico la miss di Liscate ha danzato e cantato il musical “Bla bla, cha cha”. Mentre si esibiva era felicissima ed elegante. Come attrice Fabiana ha due modelli che vorrebbe imitare: “Nicole Kidman e Viola Davis”.

La provincia di Milano vanta già due ragazze ammesse alla fase finale nazionale di Miss Italia 2023: l’altra è Alessia Anzioli, 18 anni, di Trezzano sul Naviglio, presente ieri sera come madrina. Sono intervenute anche la conduttrice Clara Ventura e la bionda Francesca Molinaro che nel 2022 ha partecipato alla fase finale del concorso col titolo Miss Sorriso Lombardia. Francesca e il sindaco di Corteolona, Angelo Della Valle, hanno premiato Fabiana Iannicelli accompagnandola nella passerella d’onore.

Ci sono grandi novità all’orizzonte di Miss Italia: presto verrà ufficializzato il ritorno della finale nazionale su schermi Rai. Significa altresì che chi vincerà il titolo hors categorie di Miss Lombardia potrà gareggiare in finale saltando lo scoglio delle prefinali nazionali. “Mi preparerò atleticamente, mentalmente e studiando nuove esibizioni per essere competitiva a Miss Lombardia – assicura Fabiana – la posta in palio è altissima”.

Parallelamente a Miss Eleganza Lombardia by Miss Italia, davanti al Magic Corner Cafè c’è stata una selezione di base del concorso. Ad aggiudicarsi corona e fascia di Miss Magic Corner Cafè è stata Lara Tranchini, 20 anni, residente a Pandino, nella parte più a nord della provincia di Cremona. Lara, statura 1, 73, bionda dagli occhi verdi, è universitaria al secondo anno di biologia e vive con mamma Maria Teresa e papà Cristiano.

Nella classifica di Miss Magic Corner Cafè ha preceduto la milanese Arianna Morra, 21 anni, di Opera, 165 centimetri, bionda con occhi azzurri, e al terzo posto si è piazzata Lucia Angelica Affinito, 18, di Milano. Anche la terza è una bionda dagli occhi verdi, alta 1, 78. Le prime 3 sono ammesse alle finali regionali. La quarta classificata Giulia Montemagno, di Settimo Milanese (Milano), la quinta Matilde Farruggia, varesina di Castiglione Olona e la sesta, Sinai Lagrè di Costa di Mezzate (Bergamo) per qualificarsi alle regionali dovranno gareggiare ancora.

Lo show di Corteolona ha rappresentato per Lara Tranchini il debutto nell’edizione 2023 di Miss Italia. “Ho partecipato per scherzo – spiega Lara, diplomata al liceo linguistico – e ora sono contentissima. Mi sento diversa dalle altre concorrenti, ho più fisico da attrice che da indossatrice e ciò probabilmente è stata la mia arma vincente a Corteolona. In effetti sogno un futuro da attrice”.

Per Lara è stata una serata magica a 360°. “Oltre alla fase in cui mi hanno proclamata vincitrice, mi è piaciuto lo spirito di aggregazione con le altre concorrenti”. Lara pratica pole dance: “Mi permette di credere di più in me stessa e a non arrendermi di fronte alle difficoltà”. Da parte della studentessa universitaria c’è una dedica particolare: “Dedico la corona a chi soffre per disturbi alimentari. Io stessa ne ho sofferto e sono riuscita a superare il brutto momento”.

La prossima selezione di base è in programma al Summer Experience di Stezzano (Bergamo) nella serata di venerdì. Invece domenica sera a Broni (Pavia) verrà assegnato il titolo Miss Cinema Lombardia valido per concorrere in fase finale nazionale. Fabiana Iannicelli sfilerà come madrina.