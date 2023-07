Miss Italia 2023: Alessia Anzioli di Trezzano sul Naviglio va alle finali nazionali

Trezzano sul Naviglio (Milano) – La prima lombarda ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia 2023 è dell’hinterland di Milano. È la stupenda Alessia Anzioli, 18 anni, di Trezzano sul Naviglio. Grazie alla vittoria in Miss Miluna Lombardia nell’affollata ed accogliente Piazza Garibaldi di Suzzara, attivo centro della provincia di Mantova, la diplomata in biotecnologie sfiderà (probabilmente a Jesolo) 200 ragazze provenienti da tutta Italia.

Nella storica Suzzara hanno dominato le ragazze dell’hinterland di Milano. Infatti Alessia Anzioli in classifica ha preceduto la prorompente aspirante attrice Fabiana Iannicelli, 20 anni, che ha residenza a Rodano e al terzo posto si piazzata la graziosa pattinatrice Gaia Grimoldi, 18, di Brugherio in provincia di Monza ma pur sempre a pochissimi chilometri da Milano.

Trionfo milanese anche nella selezione di base che in piazza Garibaldi si è svolta parallelamente alla finale regionale. Francesca Benedetta Tammaro, 19 anni mercoledì prossimo, è la vincitrice di Miss Suzzara e si è guadagnata il posto per le finali regionali unitamente alla seconda classificata Sofia Gasparini, 21, di Mantova e Lara Fratantoni, 21, di Lodi. Francesca Tammaro sul palco di Suzzara ha dato un saggio di notevole bravura nella danza. Quella della fanciulla di Lainate coi capelli riccioli è stato lo show artistico più applaudito dal pubblico virgiliano.

A Miss Miluna Lombardia hanno partecipato 15 ragazze titolate mentre le protagoniste della selezione “di base” Miss Suzzara sono state 11. “Suzzara mi rimarrà nel cuore – ha detto Alessia Anzioli – e ringrazio lo stupendo pubblico”. Nel collegio di giuria c’era Letizia Bernardelli, di Mantova, protagonista alla fase finale di Miss Italia 2021 e con lei gli esponenti di Pro Loco Suzzara, Framesi e Auto Azzurra.

Chiaramente Alessia Anzioli era felicissima. La nuova Miss Miluna Lombardia rappresenta lo stereotipo più tradizionale del concorso Miss Italia con 177 centimetri di statura, i capelli castani e gli occhi verdi. Gran parte delle prime classificate nel concorso di Mirigliani sono appunto di statura superiore ai 175 centimetri coi capelli castani e occhi verdi. Per la ragazza che a Trezzano sul Naviglio vive con mamma Patrizia e papà Giuseppe lo show di Suzzara ha rappresentato la seconda gara nel concorso. La prima era stata la selezione di base a Castelmarte (Como) in cui aveva vinto Fabiana Iannicellli (ha la mamma venezuelana) con Alessia al terzo posto.

La trezzanese si è sportivamente presa una bella rivincita nei confronti dell’aspirante attrice. “Nella mia seconda partecipazione a Miss Italia – ha detto Alessia – ci ho creduto di più. Da qui in avanti per prepararmi alla battaglia della fase finale nazionale dovrò migliorare nel portamento, nel modo di lanciare sguardi alla giuria e anche nelle capacità di esporre contenuti”. Alessia Anzioli spiega come ha vinto: “Soprattutto con la tenacia, l’ho voluta portare a casa a tutti i costi. Temevo molto Fabiana Iannicelli e Gaia Grimoldi, che infatti sono finite sul podio. Ma nel gruppo c’erano altre ragazze molto competitive, tra le quali Giulia Botta e Giorgia Di Pucchio”.

Miss Anzioli nella sfilata in abito classico ha scelto un vestito lungo e argentato: “L’ho scelto io, con approvazione di mia mamma che mi consiglia in tutto. È preziosa per me”. Per 5 anni la signorina Anzioli si è cimentata nel musical, però ha anche altri progetti per il futuro: “Mi affascinano molto la criminologia e in generale le investigazioni. Mi piacerebbe entrare nella Polizia Scientifica”.

Domenica sera a Corteolona, nella pianura pavese, ci sarà la finale regionale Miss Eleganza Lombardia con un altro posto in palio per la fase finale nazionale. Alessia Anzioli sfilerà come madrina. “Per me è molto importante l’esercizio sul palco davanti al pubblico; ho accettato volentieri la proposta dell’organizzatrice Alessandra Riva”. C’è una novità importante relativamente alla fase finale di Miss Italia: tornerà in onda sulla Rai e andrà in chiaro. Verrà ufficializzato tra pochi giorni. L’ultima edizione di Miss Italia trasmessa dalla Rai è stata quella del 2012 a Montecatini Terme vinta dalla siciliana Giusy Buscemi. Il ritorno della Rai può far impennare le iscrizioni alle ultime selezioni di base del concorso. Oggi 7 luglio c’è quella alla discoteca Mascara di Mantova. Nel “feudo” di Carmen Venerandi verranno assegnati il titolo Miss Mantova by Miss Italia e altri posti per le finali regionali.