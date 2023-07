Marmirolo, violenze sessuali su un minorenne: in carcere un 26enne

Marmirolo, 27 Luglio 2023 – i Carabinieri della Stazione di Marmirolo hanno tratto in arresto un 26enne italiano in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il 20 Luglio scorso.

L’uomo, infatti, è stato condannato dal Gup presso il Tribunale di Brescia con sentenza del 3 novembre 2021, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 19 Aprile 2022 e successivamente divenuta definitiva in data 16 giugno 2023 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione, alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione, per i reati di violenza sessuale aggravata e continuata con minorenne, commessi a Marmirolo e Volta Mantovana tra il maggio 2016 ed il dicembre 2017.

Con la stessa sentenza, all’uomo sono state applicate le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedono contatto con minori e l’obbligo di informare gli organi di P.S. su residenza e spostamenti, da eseguire per un anno al termine dell’espiazione della pena principale. Dopo la notifica del provvedimento, al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno condotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Mantova.