Mantova, infrange le finestre per trascorrere la notte negli uffici della Cgil: cinquantenne denunciato

Mantova, 2 ottobre 2024 – La pioggia e le prime temperature non più estive di ottobre devono avere vinto le ultime resistenze e remore, se mai ce ne siano state. E così, un cinquantenne pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, ha deciso di spaccare le finestre della sede provinciale mantovana della Cgil di via Altobelli e di introdursi negli uffici del sindacato per trascorrervi la notte. Non senza avere provocato dei danni. Il cinquantenne, probabilmente affetto anche da problemi mentali, ha infatti danneggiato nel corso della notte due Pos, le macchinette per i pagamenti elettronici, e una stampante. Quando è scattato l’allarme per l’intrusione, sul posto è arrivata la gazzella dei carabinieri. L’uomo è stato identificato e denunciato. Adesso lo attende il processo.