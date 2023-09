Cliente approfitta del bar vuoto e molesta sessualmente la barista. L’arrivo dei carabinieri scongiura il peggio

Mantova – È rimasta in balìa del suo aguzzino per pochi lunghissimi minuti. Poi, grazie all’intervento dei carabinieri, si è salvata da una violenza sessuale che poteva avere risvolti ancora più drammatici. Vittima dell’ennesimo agguato sessuale, una barista di Mantova, che è stata aggredita da un 25enne mentre nel locale non c’era nessuno. L'uomo avrebbe avvicinato la vittima approfittando dell'assenza di avventori, costringendola a subire dapprima molestie e a seguire palpeggiamenti e sfregamenti in zone intime.

Le urla della donna fortunatamente sono state sentite da un cittadino in transito che ha immediatamente allertato il 112. L'immediato intervento dei militari, giunti dopo pochissimi minuti, ha di fatto scongiurato che la violenza potesse consumarsi ulteriormente. Il presunto autore, colto sul fatto, è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Mantova per atti sessuali aggravati. Condotto nella caserma del comando provinciale di via Chiassi, è stato accompagnato alla casa circondariale di via Poma.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, informata immediatamente dei fatti, ha quindi richiesto al gip la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere, emessa all'esito dell'interrogatorio di garanzia.