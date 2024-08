Minacce e violenze contro la compagna: a Roncoferraro arrestato un 58enne

Roncoferraro (Mantova) – Da oltre un anno rendeva la vita della compagna un inferno. Minacce e violenze fisiche e psicologiche. Per questo motivo i carabinieri di Roncoferraro, in provincia di Mantova, hanno arrestato un 58enne italiano accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della convivente. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Mantova.

Le indagini, avviate dopo numerosi interventi dei carabinieri per violenze psicologiche e fisiche, hanno portato all'applicazione della misura cautelare tramite il “codice rosso”. L'uomo è ora detenuto in attesa dell'interrogatorio di garanzia.