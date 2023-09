Mantova, due pericolosi latitanti internazionali arrestati dai carabinieri

Mantova, 25 settembre 2023 – Due pericolosi latitanti hanno smesso di mettere in apprensione le polizie di mezza Europa. Merito del comando provinciale carabinieri di Mantova che nell’ultima settimana ha catturato due pregiudicati ricercati da tempo nel vecchio continente.

Si tratta di cittadino italiano e un nigeriano, sui quali pendevano due mandati d'arresto europei emesso dalle autorità giudiziarie di Germania e Spagna. Il cittadino italiano, senza fissa dimora, dopo un lungo periodo di osservazione nei confronti di familiari e conoscenti, è stato localizzato dai militari dell'Arma a Monzambano, vicino a Mantova, e arrestato, perché ritenuto responsabile, dalle autorità tedesche, dei reati di appropriazione indebita e truffa nel settore della compravendita di autovetture di grossa cilindrata.

Il cittadino senegalese, invece, pur lavorando fuori dalla provincia di Mantova, è stato localizzato a Casalmoro, alle porte della città lombarda, e fermato in quanto ritenuto responsabile dalle autorità spagnole del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono portati nel carcere di Mantova, a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Brescia, competente per la specifica materia in ambito dell'Unione Europea.