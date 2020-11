Mantova, 28 novembre 2020 - La tecnologia contro i malviventi colpisce ancora. E pure per i cold case. Come quello risolto a Mantova dalla Squadra scientifica della Questura, che ha smascherato l'autore di furto commesso ben 8 anni fa. A. V. 57enne di origine croata, recentemente era incorso nei controlli della polizia che gli aveva rilevato le impronte. La scientifica, che stava controllando io dati immagazzinati dalla computerizzazione delle indagini programmata dal ministero dell'Interno, ha scoperto che frammenti delle tracce papillari del ladro che aveva svaligiato nel 2012 una nota pellicceria di Mantova corrispondevano perfettamente a quelle del croato. L'uomo è stato denunciato per furto e colpito da provvedimento di espulsione.

