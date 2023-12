Incidente a Marcaria, schianto tra due auto e una si ribalta: anziano muore sul colpo

Un anziano di 83 anni è morto domenica mattino in un incidente d’auto avvenuto sulla strada provinciale 56 all’altezza di Marcaria, in provincia di Mantova. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era appena immesso sulla provinciale quando la sua auto è stata colpita da un’altra macchina.

Il mezzo si è ribaltato e l’ottantatreenne è morto sul colpo. All’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più niente fare. L’altro conducente, di 43 anni, è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono gli agenti della polizia stradale di Mantova che stanno effettuando i rilievi per stabilire le dinamiche esatte dello schianto.