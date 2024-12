Giovanna Messina, morta improvvisamente maestra e mamma di tre figli: malore fatale la sera di Natale

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 27 dicembre 2024 – Lutto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano: è morta Giovanna Messina, 51 anni, maestra alla scuola elementare di Gozzolina. Durante una visita natalizia ai familiari a Napoli, il giorno di Natale ha accusato un malore, a cui è seguito un ricovero d'urgenza in ospedale. Nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo.

Il malessere e il ricovero

“Quando siamo arrivati ad Acerra - ha spiegato il marito Gennaro Petrella al Corriere della Sera – - Giovanna aveva un po’ di mal di gola e febbre. La mattina del 24 dicembre è andata dal medico per un controllo e le ha diagnosticato un po’ di tracheite”. Ma nel giro di poche ore la situazione ha iniziato a diventare sempre più preoccupante. “La sera della vigilia di Natale, abbiamo deciso di chiamare l’ambulanza perché Giovanna lamentava una certa fatica a respirare. Senza che nemmeno avessimo modo di renderci conto di ciò che stava accadendo, la sera di Natale è venuta a mancare”. I medici hanno parlato di “una polmonite molto aggressiva, ma non escludo che cercheremo di approfondire cosa sia successo e come mia moglie possa essere morta in 24 ore senza che si potesse in alcun modo evitare questo dramma”.

Affetto e cordoglio

La notizia ha scosso i residenti di Castiglione, dove Giovanna era molto apprezzata sia come educatrice sia come membro attivo della comunità. Ma anche Acerra, nel Napoletano, sua città d’origine.

Numerosi i messaggi d’affetto e di cordoglio sui social media. “Un abbraccio a una maestra e a una collega di animo gentile. Le parole non bastano per descriverti. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato”, ha scritto manu. Seguita da Simona: “Troppo presto. Una madre, maestra, donna meravigliosa. Sono profondamente addolorata per la meravigliosa famiglia che ha sempre amato e sono profondamente addolorata per questa terribile tragedia. Una persona magica”. E Maria: “Sembra impossibile, ti ricorderò sempre come una grande e brava persona, come meriti di essere ricordata.

In tanti hanno manifestato vicinanza ai tre figli, Francesco, Tommaso ed Eliana, e al marito, il finanziere Gennaro Petrella, molto noto anche per il suo impegno nella giovanili del Castiglione FC. La società ha pubblicato un messaggio di condoglianze sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “Tutta la Società FC Castiglione abbraccia in lacrime il caro Gennaro ed i figli Francesco, Tommaso ed Eliana per l’improvvisa perdita dalla moglie e mamma Giovanna”.

I funerali

Questa mattina, 27 dicembre, si sono svolti i funerali ad Acerra, con familiari, amici e conoscenti. La salma verrà trasferita a Castiglione delle Stiviere dove domani, sabato 28 dicembre, alle ore 8,30, sarà aperta la camera ardente. Le esequie si terranno in Duomo, alle 14,30, di sabato.