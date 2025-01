Porto Mantovano, cade della bici e viene investito da un’auto: morto ciclista 59enne

Porto Mantovano (Mantova), 15 gennaio 2024 – Tragedia a Porto Mantovano. Un ciclista di 59 anni è morto

dopo essere caduto dalla bici ed essere stato investito da un’automobile. L’incidente è avvenuto lungo strada Spinosa, in località Montata, nel comune di Porto Mantovano, quando erano le 7 di mattina e Gianni Pozza, questo il nome della vittima che risiedeva a San Giorgio Bigarello, in via Agricoltura, ha perso il controllo della bici, finendo sull’asfalto, probabilmente a causa di un malore.

Per una tragica coincidenza, in quel momento passava, nel senso di marcia di opposto, un’automobile che ha investito il ciclista carambolato parzialmente nella corsia di marcia del veicolo. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto altro constatare il decesso del 59enne. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Borgo Virgilio, che hanno sequestrato sia la bicicletta che l’autovettura. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Mantova.