Si addormenta in un campo di mais, mietitrebbia gli trancia una gamba

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 28 settembre 2023 - Si addormenta in un campo di mais e una mietitrebbia gli trancia una gamba all’altezza del ginocchio.

La vittima un uomo sui 30 anni, probabilmente straniero e ritrovato senza documenti, che ora rischia l’amputazione di una gamba.

La dinamica da chiarire

Non chiara la dinamica dell'incidente avvenuto attorno alle 20 di ieri, mercoledì 27 settembre 2023, in una zona tra tra via Levadello e via Mazzadonne a Castiglione delle Stiviere. Ancora da chiarire la dinamica, su cui indagano i carabinieri. Secondo una prima ipotesi l'uomo stava riposando tra le coltivazioni e non ha sentito l’arrivo del mezzo agricolo. Da stabilire anche il perché si trovasse in mezzo al campo di mais.

I soccorsi

Per liberarlo dagli ingranaggi del macchinario agricolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118

L’uomo è stato portato ai Civili di Brescia in codice rosso, con grave lesioni anche all'altra gamba. Fortunatamente, sembra che il giovane non sia in pericolo di vita, nonostante la gravità delle ferite riportate.