Mantova, 9 novembre 2019 - Ha preso dalla cassaforte dei genitori oltre 4mila euro, gioielli e altro. Poi, è scappata. La ragazza, 16 anni, è stata rintracciata dagli agenti della Questura di Mantova a Ventimiglia, a bordo di un treno diretto in Francia dove il fidanzato, tunisino e con precedenti penali, ha dei parenti. Con loro avevano ancora la somma e altro denaro derivante dalla vendita dei gioielli.

Erano stati i genitori a presentarsi alla Polizia ferroviaria di Mantova, denunciando la scomparsa della figlia, dopo aver scoperto che era sparito il denaro dalla cassaforte. Avevano provato a contattare lei e il fidanzato sul cellulare ma i due non avevano risposto. Gli agenti hanno stabilito, con la localizzazione del telefono, che si trovavano in un paese in provincia di Savona, diretti in Francia. Hanno avvertito i colleghi del Dipartimento della Polizia ferroviaria di Genova che hanno fermato i due a bordo del treno. La ragazza è stata affidata ai genitori, mentre il giovane è stato denunciato per sottrazione di minori e furto.