Mantova, furto da oltre 10mila euro all’afro-market: due arresti a Padova

Mantova, 29 febbraio 2024 – Erano entrati nell'attività commerciale Asia African Market di Mantova, avevano distratto la commessa e portato via uno zaino contenente diecimila euro in contanti ed un bracciale in oro del valore di 350 euro.

Il furto era stato commesso l’11 novembre 2023 e subito erano iniziate le indagini. Due giorni fa, i carabinieri hanno arrestato a Padova, un uomo e una donna di 42 e 41 anni, residenti nel Padovano, considerati i responsabili.

Il provvedimento è scaturito da una complessa e accurata ricostruzione della dinamica del furto, attraverso l'analisi e l'incrocio di varchi stradali, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e riconoscimenti fotografici.

I due dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. La donna è stata posta agli arresti domiciliari, l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune residenza.