Mantova, festa dell’Arma dei Carabinieri: reati in calo, ma preoccupano le truffe

Mantova, 5 giugno 2023 – Reati in calo, ma preoccupa il fenomeno delle truffe: la festa dell'Arma dei Carabinieri (la numero 209) è stata celebrata anche a Mantova con un consuntivo sull'attività dell'Arma.

"Nel territorio della provincia, a fronte di un calo, nel 2022, rispetto al periodo pre-pandemia, riferito cioè al 2019, di circa il 7% dei delitti complessivamente denunciati, i Carabinieri ne hanno perseguito l’84% del totale e garantito una elevata attività preventiva e di controllo del territorio, con quasi 24.700 servizi di prevenzione, che si traducono in 142.300 ore di attività esterna e 182.000 controlli svolti su strada” ha spiegato il comandante provinciale colonnello Vincenzo Di Stefano.

E ha proseguito: “Desidero però fare un focus a parte sull’azione di contrasto alle truffe in danno di persone anziane e ai reati rientranti nel cosiddetto codice rosso. Sono stati perseguiti 237 episodi di truffe in danno di ultrasessantacinquenni, per la prevenzione dei quali sono stati organizzati, grazie alla collaborazione con gli entri locali, 261 incontri informativi con i cittadini, per fornire loro consigli utili per difendersi dalle truffe”.