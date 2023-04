Mantova, solidarietà e cura al Fashion Village con il “progetto Delfino”

Mantova - Il 'Progetto Delfino' arriva al Fashion Village di Bagnolo San Vito, l'outlet della moda a due passi dal casello di Mantova Sud sull'autostrada del Brennero. E con esso un'iniziativa umanitaria trova spazio e risonanza in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping.

L'appuntamento è per domenica 23. Il progetto di accompagnamento e aiuto a malati fragili e alle loro famiglie, realizzato in collaborazione con l'Asst mantovana e il Rotary Club Castelli verrà illustrato dai medici volontari che vi partecipano e che nel corso dell'intera giornata, incontreranno i visitatori in un ''gazebo allestito nella piazza principale per illustrare e sensibilizzare la popolazione mantovana e non solo. 'Delfino' consiste in un percorso ad hoc per pazienti speciali all'interno dell'ospedale “Carlo Poma” di Mantova riservato a persone con deficit cognitivo e fisico, e alle loro famiglie, per agevolarli all'accesso agli esami e alle cure all’interno della struttura ospedaliera.

La Direzione Strategica del “Carlo Poma” dal 2010 ha dato il via a questo progetto che fa parte della rete DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance”) formata da personale medico-infermieristico capace di gestire al meglio questa tipologia di disabili, per ridurre il disagio delle persone in difficoltà e dei loro famigliari o accompagnatori. Con il covid 19 il servizio si è esteso sul territorio ed è arrivato anche a domicilio. "Siamo sempre attenti alla valorizzazione delle eccellenze, in vari ambiti, del territorio che ci circonda e anche ad azioni di solidarietà - spiega Sara Sirocchi, marketing manager di Mantova Village – Questo appuntamento rientra a pieno titolo nella nostra filosofia”.

