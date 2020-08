Mantova, 16 agosto 2020 - Lotta allo spaccio di stupefacenti: due persone denunciate per detenzione di fini di spaccio e due per detenzione per uso personale.

I Carabinieri della Stazione di Roverbella hanno denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 27 e 28 anni, per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. I due, controllati a bordo della loro autovettura alle 3 di notte, hanno subito assunto un atteggiamento nervoso, circostanza che associata ai precedenti di Polizia dell’uomo hanno fatto nascere il sospetto che i due potessero occultare stupefacente. Quindi, con l’ausilio anche di personale femminile dell’Arma, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e dell’autovettura utilizzata. I sospetti si rivelavano fondati. Infatti indosso all’uomo sono stati rinvenuti 2 grammi, suddivisi in tre ovuli, di anfetamina c.d. speed mentre nella borsetta della donna è stato trovato un involucro contenente 0,5 grammi di hashish. In considerazione della diversità delle sostanze e della pericolosità dell’anfetamina, l’uomo e la donna sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Sempre i Carabinieri di Roverbella, nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati durante il week end ferragostano, ricorrendone i presupposti, hanno perquisito due giovani, entrambi di 22 anni, i quali sono stati trovati in possesso di 6 grammi di hashish e di strumenti utilizzati solitamente per l’uso della sostanza. In particolare i due avevano al seguito un bong con due pipette, oggetto in vetro solitamente utilizzato per fumare stupefacente, ed un grinder, oggetto n metallo utilizzato per spezzettare la sostanza stupefacente prima di fumarla. Entrambi gli oggetti riportavano tracce di hashish. Per tali motivi i Carabinieri hanno segnalato i due giovani per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente all’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova per i successivi provvedimenti di competenza.