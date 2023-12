Curtatone, marito e moglie travolti da un treno: hanno lasciato un biglietto d’addio

Curtatone (Mantova), 12 dicembre 2023 – Hanno scritto un biglietto d’addio e si sono gettati sotto il treno. Una coppia di coniugi, 56 anni lui, 54 lei, residenti in un paese della Bassa Mantovana hanno scelto di farla finita senza un apparente perché. Ieri sera attorno alle 22 hanno raggiunto in auto una località periferica del capoluogo virgiliano, via Morante, nei pressi del passaggio a livello di via Dei Toscani. Al passare del diretto proveniente da Milano si sono messi sui binari e sono stati travolti. Il personale del convoglio in un primo tempo non si è reso conto esattamente dei fatti. Il treno è stato fermato e solo dopo un’ora di ricerche i corpi straziati sono stati trovati. La linea ferroviaria è stata bloccata per 3 ore. Gli inquirenti hanno intanto trovato l’auto dei coniugi. All’interno la coppia aveva lasciato un biglietto nel quale esortava parenti e amici a non addolorarsi. Sembra abbiano addirittura aggiunto: ora siamo felici. Chi li consce esclude che avessero avuto problemi sanitari né che avessero dato segni di depressione.