Curtatone, malore in auto: donna salvata dai carabinieri

Gli angeli in divisa salvano la vita a una donna di 66 anni, colta da un malore mentre si trovava in auto. Succede a Curtatone, cittadina del Mantovano affacciata sul fiume Mincio.

Ieri mattina, giovedì 22 giugno, due carabinieri della stazione cittadina, impegnati in un pattugliamento del territorio, hanno avvistato un'auto ferma in via Roma, con il motore acceso, sotto il sole rovente di mezzogiorno. Si sono avvicinati e, al posto di guida, hanno notato una figura accasciata sul sedile. Si trattava di una donna. I militari dell’Arma hanno picchiettato sul vetro, per verificare se la signora desse cenni di vita. Nessun segnale.

A quel punto, accortisi della gravità della situazione, hanno afferrato l’estintore custodito nella loro gazzella e hanno infranto il finestrino dal lato del passeggero. Sono riusciti a estrarre la donna dall’abitacolo e, presa in braccio, l’hanno condotta di peso in un bar vicino. Qui i carabinieri l’hanno sistemata a terra e hanno eseguito le prime manovre di rianimazione, mentre attendevano il personale del 118. La donna, che mostrava i primi segni di ripresa, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Qui, dopo le cure del caso, è stata dimessa in serata, per fortuna senza conseguenze. Ai carabinieri è giunto il ringraziamento dei familiari della donna.