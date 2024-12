Curtatone, le rubano la borsetta mentre fa benzina: due sedicenni bloccati dai carabinieri

Curtatone (Mantova), 4 dicembre 2024 – Si ferma a fare benzina dopo avere fatto shopping al centro commerciale “Quattro Venti” di Curtatone e viene derubata della borsetta lasciata sul sedile lato passeggero. Protagonista della disavventura, per fortuna a lieto fine, una donna di 62 anni di Castellucchio. La casalinga era finita nel mirino di due 16enni tunisini già quando si trovava al centro commerciale per i primi acquisti del Natale. Che l’hanno quindi seguita fino alla stazione di servizio, dove sono entrati in azione. Hanno fulmineamente aperto la portiera del veicolo e preso la borsa. Scena che veniva per fortuna seguita da un passante, che ha subito chiamato il 112 allertando così i carabinieri. I due, nel frattempo, erano scappati a piedi.

Interviene la pattuglia

A intercettarli in una via limitrofa con ancora la borsetta in mano, una pattuglia del Nucleo radimobile di Mantova: dopo un lungo inseguimento a piedi, i militari riuscivano a bloccare i due fuggitivi che tentavano di disfarsi del bottino lanciandolo lungo la strada. Dal controllo è emerso che nella borsa non era stato asportato ancora nulla: il portafogli con oltre 500 euro e gli orecchini in oro appena acquistati erano ancora al suo interno. I due ragazzi venivano accompagnati in caserma. Dopo un’attenta visione delle telecamere a circuito chiuso presenti sia all’interno che all’esterno del centro commerciale, i carabinieri sono riusciti a ricostruire minuziosamente l’intera vicenda, dal pedinamento della signora al successivo furto. La borsetta ma soprattutto il suo contenuto sono stati restituiti alla sua legittima proprietaria.