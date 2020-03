Moglia (Mantova), 24 marzo 2020 - È stato intercettato senza fare in tempo ad allontanarsi da un incendio che aveva appiccato a causa della presenza di una pattuglia in giro per i controlli sul rispetto delle ordinanze per il Coronavirus. È stato bloccato così un presunto piromane in provincia di Mantova. Dopo l'ultimo incendio nella giornata di ieri pomeriggio in un fienile di Suzzara (il secondo in due giorni, oltre a un incendio di sterpaglie avvenuto domenica a Gonzaga), i carabinieri della Stazione di Moglia lo hanno bloccato in strada dopo aver incendiato 1.200 balle di fieno.

"La pattuglia è arrivata immediatamente sul posto perché in relazione alle ordinanze Covid 19 era in giro a controllare automobilisti e pedoni, e ha incrociato a piedi un soggetto, 52enne di Pegognaga, che stava camminando - precisa una nota -. Aveva 4 accendini e nessun pacchetto di sigarette. Sottoposto adaccertamenti, il 52enne ha confessato". Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisione dell'autorità giudiziaria