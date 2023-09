Castiglione delle Stiviere, nove lavoratori in nero: chiuso laboratorio di maglieria

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 13 settembre 2023 – Chiuso un laboratorio di maglieria a Castiglione delle Stiviere. E’ la decisione presa dalla Guardia di Finanza di Mantova, dopo aver scoperto la presenza di 9 lavoratori in nero.

Nel negozio, gestito da soggetti di etnia cinese, lavoravano 14 persone ma tra queste, ben 9 erano assunte completamente ''in nero''; tra di loro figuravano 7 cittadini cinesi, di cui 6 privi del permesso di soggiorno, e 2 pakistani.

Il titolare del laboratorio è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per l'impiego di manodopera clandestina e, in ragione del superamento della soglia del 10% di lavoratori ''in nero'', sono stati interessati i competenti Uffici del Lavoro, per l'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività. Parallelamente, sono stati emessi dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei soggetti stranieri non in regola.