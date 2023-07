Castellucchio, donna di 49 anni trovata morta in casa sua: indagano i carabinieri

È stata trovata morta nella sua casa a Castellucchio, nel Mantovano, una donna di 49 anni. Si chiamava Renata Skoczylas, aveva origini polacche e viveva da sola. Aveva un ex marito e un figlio i quali, non avendo sue notizie da venerdì, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Nell’abitazione, sono arrivati i vigili del fuoco che dopo aver sfondato la porta hanno scoperto il cadavere. Il corpo era per terra, in bagno, apparentemente senza ferite. Secondo le prime ipotesi la quarantanovenne potrebbe essere stata colta da un malore, ma i carabinieri stanno indagando per accertare le cause della morte.