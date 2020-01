Casaloldo (Mantova), 22 gennaio 2020 - Un uomo di 73 anni è stato ferito a una gamba da un proiettile sparato con una carabina ad aria compressa. E' avvenuto questa sera nel parcheggio di un supermercato a Casaloldo, nel Mantovano. Lo sparatore è già stato individuato dai carabinieri.

Sarebbe un uomo che ha sparato da un'abitazione vicina, infastidito dal rumore che il 73enne stava facendo con un macchinario con cui rompeva delle grosse scatole di cartone. Il ferito è stato soccorso dal 118 in codice giallo e non è in pericolo di vita.