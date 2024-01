Minaccia di morte via social la ex: arrestato stalker di 27 anni

Mantova, 5 gennaio 2024 – Un altro stalker in manette: non accettava la fine della relazione con la sua ex ragazza e per questo aveva iniziato a minacciarla di morte a mezzo soc ial.

E' accaduto a Mantova, dove un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori.

Il giovane, mantovano, dopo la fine della relazione con una ragazza, una 20enne della provincia mantovana aveva iniziato a seguirla, impedendole di frequentare altre persone, e la controllava anche con geolocalizzazione, fino a minacciarla di morte.

L'intervento dei carabinieri, risolutivo anche grazie al ricorso del nuovo strumento legislativo dell'arresto in flagranza differita, ha permesso di porre fine all'incubo in cui la donna viveva, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

All'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare e della automobile, è stato rinvenuto un coltello a serramanico di 20 centimetri.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l'uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, è stato portato in carcere a disposizione della procura della Repubblica di Mantova che ha richiesto e ottenuto dal giudice del tribunale di Mantova la convalida dell'arresto, con l'applicazione della misura cautelare divieto di avvicinamento a meno di 600 metri dalla vittima e l'apposizione del braccialetto elettronico, oltre al divieto diqualsiasi tipo di interazione con la vittima.