Suzzara (Mantova), 2 ottobre 2019 - Lo scorso marzo aveva accoltellato in un parcheggio la ex con 22 fendenti vibrati con rabbia: oggi è stato condannato a nove anni e cinque mesi di reclusione. L'uomo, 48enne di Suzzara, era accusato di tentato omicidio della ex moglie.

Nella fase dibattimentale il gip ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e il pubblico ministero aveva chiesto quattordici anni di reclusione. Oggi il giudice oltre alla condanna ha anche disposto la provvisionale di 10mila euro. L'episodio contestato era accaduto il 25 marzo e l'uomo era già detenuto in carcere.