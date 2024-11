Ho preso un granchio, la vita di 25 giovani pazienti oncologici in una sitcom: quando e dove vederla

Milano, 16 novembre 2023 – Ci sono l’influencer, il latin lover e il musicista. Ma anche chi incarna debolezze, vizi e virtù: l'agofobico, la viziata, la problem solver. Scene di adolescenza che la malattia non può cambiare, nemmeno il cancro. Le racconta, tra ironia e sincerità, 'Ho preso un granchio', sitcom scritta e recitata dai ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Avviato nel 2011 con l'obiettivo di creare e promuovere un modello di assistenza su misura per chi affronta una patologia oncologica nell'età più difficile, lunedì 18 novembre il progetto debutterà in Tv su Mediaset con la serie realizzata in collaborazione con Mediafriends e con il supporto della Fondazione Bianca Garavaglia Ets. Episodi girati in un set speciale: l'Ambulatorio di oncologia pediatrica dell'Int, dove tutto è nato.

‘Ho preso un granchio’ racconta come la creatività possa diventare uno strumento di sensibilizzazione e un modo per esprimersi per i giovani che affrontano la malattia tra momenti di difficoltà e scene di coraggio e amicizia.

In oltre un anno e mezzo di lavori, i 25 ragazzi (tra i 15 e i 24 anni) si sono improvvisati prima scrittori e sceneggiatori, infine attori. Hanno creato i loro personaggi e i temi delle diverse puntate. I protagonisti sono: Andrea, Camilla, Edoardo, Enea, Ettore, Giorgia, Giorgia, Greta, Lisa, Luca, Marco, Marco, Marta, Massimo, Mattia, Mattia, Myllem, Riccardo, Riccardo, Silvia, Sofia, Sophie, Teresa, Tiberio, Viola.

Ognuno degli episodi (7 da circa 7 minuti ciascuno), girato all’interno dell’ambulatorio di oncologia pediatrica dell’Istituto, è incentrato su un singolo argomento della vita in ospedale, come l’arrivo della ragazza viziata in un reparto che all’inizio odia e poi impara ad amare, o la festa a base di sushi realizzata alle spalle dei medici. La serie racconta la vita dei pazienti adolescenti in modo ironico, con un tono a volte dissacrante ma sempre sincero e intimo, pieno di forza e fragilità. Perché oltre alla malattia c’è la vita di ognuno di loro, fatta di momenti di divertimento, di battute, amicizia, condivisione, amore e sogni. Ciò che i ragazzi raccontano, attraverso la lente dell’iperbole, è solo la loro realtà particolare, tra terapie oncologiche e bisogno di essere “adolescenti” come tutti i loro coetanei.

'Ho preso un granchio', web serie: 25 pazienti oncologici si raccontano

Episodio 1 L’aliena: una nuova ragazza, arrivata in ospedale convita di essere finita in un albergo a 5 stelle, incontra il gruppo di ragazzi ricoverati.

Episodio 2 La scommessa: due ragazzi ricoverati scommettono sulla possibilità di conquistare o meno una ragazza, ma gli “imprevisti” clinici sono sempre dietro l’angolo.

Episodio 3 La raccolta: un ragazzo con la fobia degli aghi deve effettuare il prelievo per la crioconservazione del liquido seminale, mentre i suoi compagni di ricovero proveranno ad aiutarlo.

Episodio 4 Il provino: una ragazza in cura, appassionata di recitazione, viene presa per un provino, ma il problema della perdita dei capelli fa tentennare la ragazza che riceve sostegno dalle sue compagne di terapie.

Episodio 5 Biancaneve e i sette grammi: il rientro dalla sala operatoria di una ragazza è movimentato dalla sbadataggine di un infermiere che sbaglia la dose di morfina provocando un “viaggio fiabesco” nella giovane paziente.

Episodio 6 La festa proibita: il gruppo dei ragazzi decide, disobbedendo alle regole, di fare una festa a base di sushi, ma il “senso del dovere” di uno del gruppo cambierà le sorti della festa.

Episodio 7 La gamba: sei mesi dopo. I ragazzi sono in ospedale per le visite di follow-up. Un ragazzo ha l’appuntamento per il cambio di protesi, ma riceve una notizia che scatenerà una serie di esilaranti conseguenze.

'Ho preso un granchio', web serie: 25 pazienti oncologici si raccontano con le guest star Aldo, Giovanni e Giacomo

Si tratta di una serie in 7 episodi da circa 7 minuti ciascuno. Si parte lunedì 18 novembre, in seconda serata su La 5, il canale 30 del digitale terrestre, con un episodio della serie che verrà riproposto, il giorno successivo, alle 17, su Cine34. Tutte e 7 le storie, che vedono protagonisti i 25 ragazzi, saranno invece visibili su Mediaset Infinity.

Una campagna di sensibilizzazione sul tema dei giovani oncologici che durerà un anno e che sarà disponibile per tutto questo arco di tempo, gratuitamente, su Mediaset Infinity, in una sezione arricchita da contenuti extra, realizzati sempre dai protagonisti.

In due di questi episodi, i ragazzi hanno recitato al fianco di guest stars come Aldo, Giovanni e Giacomo. Inoltre, il programma ‘Le Iene’ sarà parte attiva nella promozione della webserie attraverso i suoi canali social, ampliando il messaggio del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Regia e montaggio: Davide Stecconi. Sceneggiatura: Federica Di Ros. Fonico: Federico Ruga. Fotografia: Cristian De Giglio. Musiche: Stefano Signoroni, Giacomo e Tommaso Ruggeri. Ideazione e coordinamento: Andrea Ferrari, Matteo Silva e Alice Patricciol.