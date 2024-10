X Factor 2024: Paola Iezzi magistrale dopo lo sfogo di Marina. Manuel Agnelli tra la critica a certe cover e l'incanto di Mimì Caruso

Milano - Sono ufficialmente finiti i Bootcamp di X Factor 2024. Nella puntata di ieri protagonisti due giudici milanesi: Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Ad aprire questa ultima parte dei Bootcamp è stata Paola Iezzi che porta con sé agli Home Visit Pablo Murphy, che ha presentato, accompagnandosi con la chitarra elettrica, “Another Day In Paradise” di Phil Collins; il duo Frammenti con la loro versione electro sperimentale di “Song 2” dei Blur; Laura Fetahu, l’X Pass alle Audizioni di Paola, che ha cantato la sua personale versione di "Boss Bitch” di Doja Cat (con una parte di testo riscritto); e la band Dimensione Brama con la loro convincente e teatralissima cover di “Io sto bene” dei CCCP.

Nulla da fare, invece, per gli altri artisti del suo Bootcamp: Tamara con “Swimming pools” di Kendrick Lamar, Elena Badii con “Where Is My Mind” dei Pixies, Marina Del Grosso con “I Put A Spell On You” di Screaming Jay Hawkins, SOLOPERISOCI con “All Apologies” dei Nirvana, Sara Russo con “Paradiso Beach” di Alan Sorrenti, Maria Sofia Cancelli con “Nothing Breaks Like a Heart” di Mark Ronson e Miley Cyrus, Aurora Venosa con “Mi Regalo Mas Bonito” di La Ross Maria, Antonio Silvestri con “Remix Sad!” di XXX Tentacion.

Per la squadra di Manuel Agnelli, a conquistare le 4 sedie disponibili sono stati Mimì Caruso, il suo X Pass, con una versione da brividi di “Godspeed” di Frank Ocean; la band Punkcake con l’energica “Give Me The Cure” dei Fugazi, Daniel Gasperini con una coinvolgente “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè; Beatrice Fita con la spiazzante cover di “In ár gCroíthe go deo” dei Fontaines D.C.

Si è fermato ai Bootcamp, invece, il percorso di Claudia Sacco che si è esibita sulla note di “Where’s My Love?” di SYML, Matteo Polonara sul palco con “Psycokiller” dei Talking Heads, Moonquakes con “You Really Got Me” dei Kinks, Elisa Malpezzi con “Not Need To Argue” dei The Cranberries, Alfredo Bruno con “Human” di Rag'n'Bone Man, Flower Tyde con “21st Century Schizoid Man” dei King Crimson, Jaqueline Branciforte con “Inno nazionale” di Luca Carboni, Aura e Merylin con “Grounds” degli Idles. Giovedì 17 ottobre i giudici porteranno i propri quattro concorrenti agli Home Visit. Ai Live Show (al via dal 24 ottobre) saranno tre i cantanti in gara per ogni giudice.