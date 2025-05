Cucine da incubo a Robbiate: al ristorante "La Tasca" una doppia sfida per chef Antonino Cannavacciuolo

Robbiate (Lecco), 10 maggio 2025 – Lo chef pluristellato (da 8 Stelle Michelin in totale) Antonino Cannavacciuolo è sbarcato nella Brianza lecchese con il programma cult “Cucine da incubo”: domani (domenica 11 maggio) in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, la puntata riguarderà il ristorante "La Tasca" di Robbiate (in provincia di Lecco), nel cuore della Brianza. proprio sul ciglio di una strada statale super trafficata.