Giorgia Palmas e Filippo Magnini, due romantici a Milano: “Ogni giorno c’è qualcosa in più che ci lega”

Milano, 12 maggio 2025 – Anniversario di nozze per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Sono trascorsi quattro anni dal matrimonio a Milano, che ha suggellato la loro storia d’amore (da cui è nata anche nel settembre 2020 una splendida bimba, Mia). La showgirl e il campione di nuoto si sono sposati il 12 maggio 2021 con rito civile a Palazzo Reale. Una cerimonia per pochi intimi ma ricca di emozioni. Milano è ormai la "loro" città: proprio in piazza Duomo è iniziato tutto, con il primo bacio, tre anni prima delle nozze.

L'arma segreta di Magnini? A far capitolare Giorgia Palmas è stato un dolce: "Mi ha conquistata con il suo Tiramisù: me l'ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano". Per il nuotatore quello nei confronti dell’ex velina (cagliaritana di nascita e milanese d’adozione) è stato amore a prima vista: ""Ero single ormai da un anno e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: 'Sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato'. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva".

Oggi, a distanza di 4 anni dal fatidico sì, la coppia è più unita che mai. I due si sono concessi nei giorni scorsi una fuga romantica a Dubai, tra sole e relax. “Sono 4 anni di matrimonio oggi – ha scritto Giorgia Palmas su Instagram, condividendo le foto di quel giorno magico – e ogni giorno c’è qualcosa in più che ci lega e ci fa stare bene insieme. Qualcosa per cui è bellissimo dirci sempre ‘Ti amo’ e camminare l’uno accanto all’altra. Buon anniversario di matrimonio amore mio, è bellissimo essere tua moglie”. “Quattro anni fa abbiamo realizzato il nostro sogno d’amore – ha scritto il nuotatore Magnini sui social, rivolgendosi alla compagna con una dedica romantica –. E oggi festeggiamo il nostro cammino per la vita. Sempre e per sempre ‘Sì, lo voglio’”.