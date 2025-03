Gene Gnocchi compie 70 anni: la laurea in Giurisprudenza, la carriera da calciatore e il crocevia dello Zelig di Milano

Milano, 1 marzo 2025 – Gene Gnocchi compie 70 anni. L’attore e presentatore sarà protagonista dello show “Sconcerto Rock”, in scena questa sera al Teatro Civico di Dalmine (Bergamo). Una serata speciale, quella bergamasca, dal momento che proprio oggi, l’artista spegne 70 candeline. Gene Gnocchi, all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, è nato a Fidenza (in provincia di Parma) l’1 marzo 1955. La scelta del nome d’arte con cui è noto e amato dal pubblico arriva dal nome dell’azienda alimentare fondata dalla madre (Fratelli Gnocchi, per l’appunto).

Il passato da avvocato

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Parma, ha iniziato la sua carriera lavorativa come avvocato, anche se la passione per la musica e l’arte sono sempre state presenti nella sua vita. Infatti, in quegli anni era il frontman nel gruppo "I Desmodromici", insieme al fratello Charlie (conduttore radio e altro volto noto al grande pubblico).

La passione per il calcio

Nella vita del comico anche il calcio riveste un ruolo importante: "C’è sempre, lo considero la mia vita. Possono rimproverarmi di non far ridere ma mi arrabbio solo se mi dicono che non so giocare. Adesso chiaramente non ce la faccio, tiro una pedata ogni tanto, sembro uno degli omini del calcio balilla. Però da giovane ero bravo, ho sempre giocato fra Promozione e Serie D, arrivando in C con l’Alessandria" ha detto in un’intervista a Il Giorno.

Carriera nel mondo dello spettacolo

La svolta nel mondo dello spettacolo è legata a doppio filo a Milano, con l’esordio al leggendario Zelig. Poi la tv con la partecipazione al "Maurizio Costanzo Show" e "Emilio”. A consacrarlo la prima storica edizione di "Scherzi a parte" (con Teo Teocoli) e poi "Mai dire Gol" con la Gialappa’s Band. Nel corso della sua lunga carriera, Gnocchi ha preso parte a "Quelli che il calcio", "Meteore", "Il Boom", "Striscia la notizia", "Zelig", "La Domenica Sportiva" e "Notti europee" e ha curato anche la copertina di "DiMartedì", il programma di Giovanni Floris su La7. In tv, al fianco di Simona Ventura, ha partecipato a “Quelli che il calcio" e "La grande notte del lunedì sera" ed è stato sul palco del Festival di Sanremo nel 2004. Oggi è ospite fisso in "Citofonare Rai2" condotto da Ventura e Paola Perego.

Lo show di Dalmine

Nello spettacolo in scena stasera a Dalmine, protagonista sarà ancora una volta “The Legend” con il suo gruppo impegnati in uno show che dovrebbe essere celebrativo. Lo spettacolo si snoderà tra musica e gag, e vedrà Gnocchi fronteggiare problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che mettono il divo alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Una serata nel segno della comicità.