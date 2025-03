Gaia Bianchi e Tony Boy, è nata la figlia Arya: l’annuncio e le foto su Instagram

Milano, 6 marzo 2025 – Benevenuta Arya. È nata la figlia di Gaia Bianchi e Tony Boy.

Il lieto evento è stato annunciato dalla tiktoker di Novate Milanese, una delle più seguite dalla Generazione Z, con un post su Instagram. La 21enne ha pubblicato alcune fotografie che la immortalano insieme alla sua prima figlia e al compagno. Immediati e numerosi i commenti dei follower tra cuoricini e fiocchetti rosa.

Gaia Bianchi e Tony Boy sono diventati genitori di Arya (foto profilo Instagram)

L’annuncio della gravidanza

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, sempre via social. In un video caricato su Youtube, la giovane aveva deciso di raccontare ai suoi fan quello che stava vivendo, ammettendo anche di essersi spaventata davanti al test di gravidanza positivo. “Il mio stile di vita era sempre stato altalenante, mi è crollato il mondo addosso”, aveva confessato, ma con il passare dei mesi era riuscita a trovare la sua serenità accettando quanto la vita le stava regalando.

L’amore con Tony Boy

Gaia Bianchi Tony Boy si sono conosciuti nell’ottobre del 2023, ma solo a febbraio 2024 hanno iniziato a frequentarsi in modo serio. Pochi mesi fa, pubblicando su Instgaram le foto del gender reveal party organizzato per conoscere il sesso della loro prima figlia insieme, Gaia Bianchi aveva scritto un post dedicato al compagno e alla loro bimba: “Amo la mia vita e tutto ciò che ci riserverà il futuro. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola peste”.

Gaia Bianchi e Tony Boy aspettano un figlio (foto profilo Instagram)

Gaia Bianchi, idolo della Gen Z

Gaia Bianchi è una degli idoli della Generazione Z. A 14 anni pubblica i suoi primi video su TikTok, che riscuotono subito un grande successo, così come le sue fotografie. Nel giro di poco tempo, la giovane conquista nuemrosissimi follower sui vari profili social: attualmente su TikTok ne ha 3,7 milioni, mentre su Instagram 2,3 milioni.

Nelle sue clip canta e balla (sempre in playback) e dà consigli in maniera molto diretta e sincera. Tre anni fa pubblica la sua prima canzone trap intitolata VVS, molto apprezzata dal pubblico della sua età. Inoltre nel 2021 dà alle stampe un libro intitolato ‘Sincera e ribelle’, dove racconta la sua storia fatta di sbagli ma anche di conquiste e soddisfazioni.

Il rapper Tony Boy

Tony Boy, pseudonimo di Antonio Hueber, ha 25 anni ed è nato a Padova da padre italiano e madre con origini della Repubblica Ceca. Si avvicina alla musica fin da piccolo, appassionandosi al pop punk e successivamente al rap influenzato dal fratello. Inizia a scrivere i primi pezzi rap all'età di 15 anni.

Nel giugno del 2019 si fa notare con il suo primo EP, “Non c’è futuro”, prodotto da Wairaki, producer di fiducia anche attualmente. Nel 2020, Tony Boy continua a fare parlare di sé con singoli come “Champagne” in collaborazione con Mr. Rizzus e “1999”, seguiti da “Jungla”. La sua crescita non si ferma: collabora con Nashley in “Dipendenza” e poi rilascia “Gas”, il primo estratto dal suo album d’esordio, “Going Hard”, uscito a ottobre 2020. Il 2021 sarà ancora più importante per Tony. Prima pubblica “Piumini”,e poi apre le danze a una serie di nuove uscite, tra cui “Sesto Senso” e “Lockdown”, che anticipano “Going Hard 2”. Oggi vanta featuring con cantanti come ANNA, Capo Plaza, Tedua, Shiva e Tony Effe.