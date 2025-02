I Coma Cose e il duetto con Johnson Righeira: “L’estate sta finendo” nella serata cover di Sanremo 2025. I 40 anni di una canzone atipica

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Al Festival di Sanremo 2025 momento dell’attesissima serata delle cover è arrivato. Una gara nella gara, quest'anno aperti anche agli incroci tra gli artisti. I Coma_Cose (ieri nella top 5 della terza serata) sono già tormentone con la loro “Cuoricini” e – previsione per nulla azzardata – porteranno in scena “L’estate sta finendo”, brano leggendario del 1985. Sul palco dell’Ariston ci sarà Johnson Righeira (Stefano Righi, classe 1960) La prima e unica volta che Johnson Righeira salì sul palco dell'Ariston risale al 1986, insieme al sodale Michael, con la canzone “Innamoratissimo (Tu che fai battere forte il mio cuore)”. Erano gli anni Ottanta, il loro periodo d'oro e si piazzarono al quindicesimo posto (quell’anno trionfò un giovanissimo Eros Ramazzotti con Adesso tu).

Simon Le Bon e Katia Follesa sul palco di Sanremo insieme a Carlo Conti

Lo spirito degli Anni Ottanta

I Righeira (Johnson Righeira e Michael Righeira) hanno incarnato pienamente l’anima di quegli anni, puntellata da hit intramontabili come “Vamos a la playa” (1983), “No Tengo Dinero” (1983) e, appunto, “L'estate sta finendo” (1985). Una stagione memorabile (leggera ma anche segnata dauna forte creatività) tornato protagonista in questo Festival: dall’esibizione di Raf al ritorno dei Duran Duran, con Katia Follesa che ha ricordato “Sposerò Simon Le Bon” leggendario film ispirato all’omonimo romanzo di Clizia Gurrado, ambientato nella Milano da bere.

Una canzone estiva atipica

L’estate sta finendo è una atipica summersong, una canzone malinconica, uscita in estate ma concepita durante la stagione invernale. Un brano che si ispira alle atmosfere delle canzoni balneari degli Anni Sessanta. L'idea del duetto con i Coma_Cose è nata in maniera spontanea. "Siamo sempre stati grandi fan dei Righeria e Johnson è una delle persone più superpunk che conosciamo. Abbiamo scoperto che L'Estate sta finendo era nata come ballad. Ci è sempre piaciuto il loro modo di fare musica, nascondendo testi malinconici in canzoni prodotte in altro modo" hanno spiegato Fausto Lama e California. E questa sera, sul palco dell’Ariston, si festeggeranno i 40 anni della canzone.

Come funzionerà la serata delle cover

La classifica finale, decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Sala Stampa (33%), determina il vincitore della serata, risultato che però non incide su quello finale. Co-conduttori Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari, che è già salita sul palco dell'Ariston nel 2012, con Gianni Morandi.