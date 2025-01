Carolina Stramare compie 26 anni: la distesa di rose rosse con la scritta Ti amo e la magia del primo compleanno da mamma

Carolina Stramare compie oggi 26 anni. Per l’ex Miss Italia (vinse la corona nel 2019, riportando il titolo in Lombardia dopo 29 anni) si tratta di un compleanno speciale perché è da poco diventata mamma: due settimane fa è venuta al mondo la piccola Bianca, nata dall’amore con il calciatore Pietro Pellegri (che attualmente gioca nell’Empoli). al quale è legata da alcuni anni. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un regalo molto romantico: una distesa di rose rosse e fiori a comporre la scritta “Ti amo”.

Le foto su Instagram

Sui social Carolina Stramare ha condiviso delle foto di festeggiamenti semplici, formato famiglia: “Non esiste il momento o l’età giusta per far avverare i tuoi desideri, si avverano quando sei pronta tu. Buon compleanno a me. 26? Ma in che senso???” si legge sotto il post su Instagram in cui l’ex Miss Italia è sorridente davanti a una fetta della classica “torta della Nonna” con crema e pinoli con sopra una candelina e sul bordo del piatto la scritta “Auguri Carolina” fatta col cioccolato.

Il primo compleanno da mamma

Un compleanno, come detto, indimenticabile: il primo insieme alla sua bimba. Nei giorni scorsi la 26enne ha raccontato alcuni momenti della sua nuova vita da mamma: dalla questione sonno, alla gestione dell’allattamento, mostrandosi con naturalezza nelle vesti di giovane donna alle prese con tante novità ed emozioni. “Impossibile da descrivere a parole – ha detto condividendo la foto della manina della piccola -. È tutto più bello di quanto l’avevo immaginato”. In questo percorso, come ha spiegato subito dopo il parto, la presenza del compagno Pietro è stata ed è fondamentale: “Dice sempre le parola giuste, è il compagno che tutte vorrebbero accanto”.