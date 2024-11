Tavazzano capitale del Wrestling: spettacolo da non perdere

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 22 novembre 2024 -Sport, spettacolo e adrenalina, il wrestling torna nel Lodigiano con la sfida tra due fratelli campioni di Tavazzano con Villavesco e tante altre competizioni.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre 2024, nella palestra comunale di via Vincenzo Agazzi, a partire dalle 20.30, con i campioni del wrestling italiano targato ICW (Italian Championship Wrestling, https://www.icwwrestling.it ) e la serata “La Legge del Più Forte”.

Tra le più attese la campionessa italiana in carica, Irene Bigoni di Valera Fratta. Il Lodigiano ha da sempre rappresentato uno dei territori più appassionati per il wrestling, oltre a ospitare un attivissimo corso alla Palestra Ghisio di Lodi, dove negli anni, il lottatore veterano “Mr. Excellent” Emilio Bernocchi ha formato numerosi futuri campioni del wrestling, nazionale ed europeo.

Due lottatori in azione: lo spettacolo è garantito

Sfida in famiglia

“Probabilmente il match più atteso vedrà opposti due fratelli originari proprio di Tavazzano con Villavesco - spiegano gli organizzatori - lo spericolato “Shockwave” Spencer e “Precisamente” Machete, attuale campione di coppia e già campione interregionale.

Sarà una battaglia tra stili opposti e tra due atleti estremamente competitivi che conoscono a memoria i punti deboli e di forza reciproci, e che per la prima volta avranno occasione di mostrare chi sia veramente il migliore di fronte al pubblico di casa”.

Le altre sfide

Un altro ambito match di coppia riguarda i carismatici 2 Cool 4 You” (Falco e Flamingo), che se la vedranno con un team di pesi massimi composto dall’imponente Sirio e dal “muletto umano” Dave Atlas.

Parteciperà all’evento anche il lottatore più pesante della federazione, il super peso massimo Kaos Il Distruttore, che raccoglierà la sfida del coraggioso Dante.

Sarà presentato anche un nuovo team, l’inquietante Smiley Vegas, farà squadra con Nick Pain, per affrontare il nuovo tag team formato da due dei lottatori più amati dal pubblico, Pedro e Axel Flow, in cerca di una vittoria per scalare le classifiche di coppia.

Il neo campione dei pesi leggeri, “The Trap King” Nick Freddi, sarà poi chiamato a difendere la cintura contro due avversari contemporaneamente, il poliedrico lottatore/cantante Mr. Fahrenheit e la stella emergente Goro, in un incontro triangolare dove azioni velocissime e voli fuori ring domineranno la scena.

Un ring tutto al femminile

Non mancherà un match femminile, dove le agguerrite Desdemona e “La Valchiria” Lara Wild affronteranno Pamela e l’attuale campionessa italiana in carica, Irene Bigoni di Valera Fratta.

Nel match clou della serata, il campione italiano dei pesi massimi, il bergamasco Dennis Carminati, metterà in palio il titolo più ambito in Italia, contro il quotatissimo Nico Inverardi, atleta fuoriclasse considerato uno dei migliori lottatori italiani in assoluto, appena tornato dal suo secondo tour in Giappone.

Info e prezzi

I biglietti si potranno comprare in serata o online sul sito https://www.icwwrestling.it. Costi: 12 euro gli interi, 8 euro i ridotti (per ragazzi fino a 12 anni), con le prime file a 15 euro gli interi, 10 euro i ridotti.

Per i bambini fino a 5 anni l’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni sono scrivere all’ email info@icwwrestling.it o chiamare il numero 335-1208244 (anche via WhatsApp).