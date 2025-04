Donazioni di organi, un bilancio grigio. Numeri bassi: in un anno salvate due vite

Lodi, 11 aprile 2025 – Nel 2024, in provincia di Lodi, si sono registrati quattro accertamenti di morte cerebrale: due hanno portato alla donazione di organi, mentre negli altri due casi i familiari aventi diritto si sono opposti. Per quanto riguarda i prelievi di tessuto, invece, i numeri sono risultati più elevati: i donatori di cornee sono stati 100 nell’intera Asst (48 a Lodi, 40 a Casalpusterlengo e 12 a Codogno). Riguardo al prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente: nel 2024 ci sono stati 8 donatori di epifisi femorale, su 24 protesi d’anca impiantate in elezione. I numeri sono stati resi noti ieri in vista della ventottesima edizione della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti, che cade oggi. “Grazie all’impegno nell’attività di procurement dell’Asst di Lodi è stata offerta una nuova speranza di vita a due riceventi di organi e grazie a 223 prelievi di tessuti, si è contribuito alla cura di oltre 4.500 pazienti” osservano dall’azienda ospedaliera. Oggi, sul fronte della sensibilizzazione sul tema, è allestito, insieme ad Aido, un punto informativo all’ospedale di Casalpusterlengo. Si cerca di informare anche gli studenti delle scuole secondarie di II grado del Lodigiano, grazie al progetto “Informarsi per conoscere, conoscere per scegliere”, gestito dalle dottoresse Emanuela Cuccia e Matilde Riboldi del COP - Coordinamento Ospedaliero Procurement.

Il progetto ha interessato, nel 2024, nove istituti di scuola superiore, dal primo al quinto anno, con 19 incontri per 300 studenti ed ha accolto 10 ragazzi (6 dell’Istituto Volta, 2 del Liceo Verri e 2 dell’Istituto Bassi di Lodi) nel programma PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino la realtà della donazione. Nel 2025 l’attività prosegue e sono già stati effettuati 13 dei 19 incontri previsti.