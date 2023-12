Villa Polenghi: assegnati i primi lavori

Dopo oltre due anni dall’acquisto da parte del Comune dal privato del parco da novemila metri quadrati di Villa Polenghi, ora finalmente è conto alla rovescia in vista del primo cantiere di riqualificazione nel “gioiello” che ritornerà a completa fruibilità pubblica. Il focus, al momento, è tutto sull’ex scuderia, stabile diroccato, che ha goduto di diversi finanziamenti e che ha dovuto essere interessato da due bandi separati. Infatti, il budget economico è comprensivo di 250mila euro stanziati dalla Provincia di Lodi, di 180mila euro arrivati da Regione Lombardia e dai 70mila euro sborsati dal Comune. Quindi saranno due ditte diverse ad occuparsi dei due lotti dei lavori, aziende comunque tutte lodigiane: la prima porzione di lavori sarà di competenza della ditta Sverzellati di San Rocco al Porto mentre sarà compito della impresa edile Ceis di Lodi occuparsi della seconda tranche del cantiere. Il compito finale sarà trasformare le vecchie scuderie in info point turistico, punto di riferimento per i percorsi ciclabili con deposito di biciclette, zona ristoro con esposizione di prodotti tipici del territorio per valorizzare le eccellenze enogastronomiche. "Sicuramente i lavori decolleranno nei primi mesi del prossimo anno - assicura il sindaco Francesco Passerini -. Per il progetto di rinaturalizzazione del parco invece attendiamo ancora il via libera della Soprintendenza. Speriamo possa avvenire a gennaio. L’ente di tutela si era presa tre mesi di tempo per visionare la documentazione. Speriamo in estate di poter chiudere la gara d’appalto per l’oasi". M.B.