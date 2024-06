Un’altra tragedia in stazione a Lodi: cinquantenne italiano investito da un treno merci

Lodi – Un italiano di circa cinquant’anni è morto ieri, poco prima delle 15, dopo essere stato investito al binario 3 da un treno merci di passaggio sulla linea Milano-Piacenza, all’altezza della stazione ferroviaria di Lodi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La Polizia ferroviaria sta cercando di capire come mai l’italiano si trovasse in quel punto e soprattutto se si sia trattato – com’è probabile – di un gesto volontario oppure di una tragedia scaturita da una disattenzione o da un tentativo maldestro di attraversare i binari. È stato sentito il conducente del convoglio e saranno visionati i filmati registrati dalle telecamere della stazione.

È il secondo decesso in poche settimane, tenuto conto che un dramma analogo era avvenuto il 30 maggio, quando morì un albanese di 61 anni. Anche in quella mattina, come ieri pomeriggio, la tragedia ha avuto pesantissime ripercussioni sul traffico ferroviario da e per Milano: intercity e convogli ad alta velocità hanno accumulato ritardi tra i 20 e i 30 minuti, fino a un’ora i regionali.