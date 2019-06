Turano, 1 giugno 2019 - Cede parte del tetto del cascinale, scattano i soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi hanno messo in sicurezza l’area antistante un cascinale disabitato a Turano. L’allerta è scattata per il crollo di parte del tetto dell’edificio. Fortunatamente in quel momento nelle vicinanze non passava nessuno e non ci sono quindi stati feriti.

Dopo aver messo in sicurezza la copertura dello stabile e delimitato l’area, i pompieri hanno diffidato il proprietario dall’utilizzo del garage antistante. Non è infatti escluso che si verifichino ulteriori cedimenti. Prima di usufruire degli spazi sarà quindi necessario ripristinare la situazione.