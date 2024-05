Sette aree di proprietà comunale vengono messe sul mercato

Vanno all’asta sette aree di proprietà del Comune suddivise in altrettanti lotti. In esecuzione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2023-2025, le offerte dovranno pervenire entro le 10 del 18 luglio. Due i lotti in località Pelizza, nella zona nord ovest della città. Le prime due aree di 1.574 metri quadri ciascuna risultano attualmente libera da immobili. Sono a carico dell’acquirente tutte le indagini dei suoli ed eventuali procedure di caratterizzazione e bonifica che si rendessero necessarie per l’attuazione degli interventi di trasformazione.

Si trovano in via Aschieri, dall’altra parte della città le altre tre aree, una che ha una superficie di circa 13mila metri quadri e un’altra di circa 560 destinata ad attività produttive e un’altra di 1.050 metri quadri che potrà essere frazionata. Sono aree di valore paesaggistico ambientale prevalentemente usate a fini agricoli quelle di via Aldo Rossi e via Bonomi per un totale di oltre 4.800 metri quadri. Si trova, infine, tra via De Carlo e via Alvar Aalto (da cui hanno accesso) e più precisamente a confine con la pista ciclabile che collega via Alvar Aalto a Via Tibaldi, nella zona nord-ovest di Pavia l’ultima area di circa 234 metri quadri inserita nel piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Pavia per il triennio 2023-2025. Rispetto alla pista ciclabile presente, il confine dei lotti dovrà obbligatoriamente rimanere ad una distanza di circa 60 centimetri. Le basi d’asta vanno dai 474 euro previsti per un lotto di via De Carlo agli 801mila euro previsti per il lotto di 13mila metri quadri in via Ascheri passando per i 267.300 euro fissati per entrambe le aree che si trovano nella zona ovest della citta alla cascina Pelizza.

M.M.