Sant’Angelo, 18 maggio 2020 - Blitz dei carabinieri nella cascina del degrado di Sant’Angelo, scoperti quattro abusivi. Risponderanno a piede libero per invasione di terreni e di edifici.

Gli accertamenti, eseguiti all’alba, dei carabinieri della stazione di Sant’Angelo sono scattati quando sono stati notati veicoli in entrata e in uscita dall’area. Vi dormivano quattro persone, un uomo e tre donne di etnia rom, stanziati abusivamente in due appartamenti senza averne titolo alcuno. Per loro è quindi immediatamente scattata la denuncia, ma anche il foglio di via da Sant’Angelo. Dove, quindi, non potranno più tornare per tre anni. La pattuglia li ha subito allontanati dall’immobile. Per loro, infine, una sanzione per aver violato le norme ministeriali emanate per contenere il propagarsi dell’epidemia, in quanto si erano mossi dalle rispettive residenze senza comprovati motivi di necessità.