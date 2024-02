Restò ustionato nel garage. È fuori pericolo

È fuori pericolo Andrea Silvestri, il meccanico di 49 anni rimasto ustionato sabato pomeriggio non lontano dalla cascina Santa Cristina della frazione Santo Spirito di Gropello Cairoli. L’uomo si trova ricoverato al centro Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato subito dopo il fatto da un elicottero del 118 di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno del suo garage si era sviluppato un incendio che si è rapidamente esteso bruciando il materiale che l’uomo custodiva. E forse proprio nel tentativo di metterne in salvo la maggiore quantità possibile l’uomo non ha esitato ad entrare nel locale in fiamme restando ustionato in modo grave alle mani e al volto ed inalando il denso fumo sprigionato dal rogo.

Soccorso sul posto, era poi stato trasferito immediatamente nella struttura specializzata del capoluogo. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Mortara, Garlasco e Pavia, hanno lavorato per oltre quattro ore per avere ragione delle fiamme; l’intervento ha causato anche rallentamenti lungo la ex-statale 596.

U.Z.