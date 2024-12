Lodi, rapinano un ragazzo sotto la minaccia di un coltello: tre giovani denunciati, anche un minore

Lodi, 23 dicembre 2024 - Rapinano soldi puntando un coltello a un ragazzo, individuati e denunciati. Gli accusati sono tre ragazzi, uno è minorenne.

Svolta nelle indagini della Questura di Lodi sulla rapina avvenuta sabato 21 dicembre 2024, di pomeriggio, intorno alle 15, nel centro storico di Lodi. Gli agenti hanno identificato i tre giovani che ritengono essere i presunti autori del colpo. Gli indagati risponderanno, a piede libero, per rapina in concorso. Sono stati rintracciati già nella serata di sabato.

La vittima, che ha sporto denuncia, è un giovane rapinato nei pressi della pista di pattinaggio in piazza Matteotti. Il ragazzo è riuscito a descrivere agli agenti i tre razziatori e le pattuglie si sono subito messe a cercarli per le vie della città. E sono stati trovati: indossavano gli stessi abiti descritti dalla vittima, nonché con il coltello presumibilmente utilizzato per la rapina e le somma di danaro sottratta al giovane, 60 euro. Ora gli indagati dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice.