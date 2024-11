Opere Pie, raccolta fondi al via: anziani e bambini artisti con le creazioni dei laboratori

Fombio (Lodi) – Parte un progetto intergenerazionale alla scuola dell’infanzia “Don Zeno“ di Fombio. “Raccoglieremo fondi per la fondazione Opere Pie di Codogno”. L’iniziativa si chiama “L’età dell’arte, l’arte non ha età“ e coinvolge la scuola dell’infanzia, alcune classi della scuola media Ognissanti di Codogno e le Opere Pie (sia gli ospiti della residenza sanitaria assistenziale che del centro diurno). Si tratta di strutture dell’istituto comprensivo di Codogno, sempre attento a sensibilizzare su temi di stringente attualità. Il programma condiviso sarà articolato su diverse tappe: ci saranno, ad esempio, laboratori intergenerazionali, come quelli per lavorare l’argilla e di pittura su piastrelle.

Non mancheranno momenti di festa, per scoprire insieme che, spesso, anziani e bambini hanno in comune molti aspetti, su tutti la necessità di essere accuditi. Nell’arco di tutto l’anno scolastico, quindi, saranno prodotti manufatti artistici che, ad aprile, saranno esposti durante una mostra mercato e venduti a scopo benefico. Il ricavato andrà completamente alla fondazione. Nell’ambito del progetto, per la Giornata della gentilezza, il 13 novembre, proprio in fondazione, sono state infine realizzate formine d’argilla durante un laboratorio, che ha visto partecipare gli anziani e i ragazzi della prima C della Ognissanti. La giornata si è chiusa con una passeggiata per distribuire, per le vie del paese, doni realizzati dai bambini e frasi gentili.