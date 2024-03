Niente laboratori per gli studenti. È polemica

I laboratori organizzati dal Comune di Codogno durante le vacanze pasquali per gestire i bambini durante la chiusura delle scuole quest’anno non ci saranno. E scoppia la polemica innescata dalla consigliera comunale di minoranza della lista civica Codogno Insieme 2.0, Rosanna Montani (nella foto). "Le cosiddette “botteghe” realizzate durante la chiusura scolastica pasquale e natalizia facevano parte del progetto di ambito sulla conciliazione vita-lavoro denominato “Welfare Lodigiano” che è terminato il 31 dicembre scorso - hanno fatto sapere dal Comune -. Si è in attesa di sapere se sarà possibile accedere a nuovi fondi e progetti di conciliazione". Ma per Montani non basta e attacca. "L’amministrazione comunale si vantava fino a poco tempo fa di aver messo sul piatto una cifra molto alta per il settore sociale, ma peccato che la maggioranza delle risorse sia destinata a spese obbligatorie cui il Comune non può sottrarsi per normativa nazionale, come le rette per i minori in comunità e in affido, per le persone disabili nei centri diurni e residenziali, per le persone anziane in Rsa e le spese per il personale. I pochi altri stanziamenti rimangono per i contributi alle famiglie, alle due consulte comunali (volontariato e famiglia) e all’emergenza abitativa. Ma nemmeno una briciola per i laboratori pasquali. Di che cifre stiamo parlando? Per i laboratori di Natale il comune aveva cofinanziato i progetti delle “botteghe” per 1.743 euro, per quelli di Carnevale 651 euro, per le attività dello scorso luglio 3.360 euro. Ci vuole tanto a trovare nelle pieghe di bilancio poche migliaia di euro? Senza i bandi, vuol dire che il Comune non regge e non programma un piano B in aiuto alle famiglie di Codogno?" M.B.